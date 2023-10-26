مصر تعلق على ضرب طابا: "كل الخيارات واردة"

بعد إصابة 5 أشخاص جراء سقوط صاروخ ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، المتاخمة لقطاع غزة، جاء أول تعليق مصري رسمي.



فقد أكد مصدر سيادي اليوم الجمعة أن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ.

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كما شدد على أن مصر تحتفظ بحق الرد، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.



وكان الصاروخ أصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.



في حين أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية.



فالأسبوع الماضي، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان.



ليعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن أن دبابة تابعة له أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مقدما اعتذاره عما حدث.



فيما أوضح الجيش المصري حينها، أن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتاً إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا.



ومنذ السابع من أكتوبر إثر تفجر الصرع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عقب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، شهدت الحدود بين مصر وغزة استنفاراً أمنياً واسعاً.