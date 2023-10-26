Advertisement

عربي-دولي

مصر تعلق على ضرب طابا: "كل الخيارات واردة"

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1123208-638339861878487117.jpeg
Doc-P-1123208-638339861878487117.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إصابة 5 أشخاص جراء سقوط صاروخ ليل الخميس الجمعة في مدينة طابا المصرية، المتاخمة لقطاع غزة، جاء أول تعليق مصري رسمي.

فقد أكد مصدر سيادي اليوم الجمعة أن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ.
Advertisement
كما شدد على أن مصر تحتفظ بحق الرد، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الصاروخ أصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

في حين أوضح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم.
 
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية.

فالأسبوع الماضي، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان.

ليعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن أن دبابة تابعة له أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مقدما اعتذاره عما حدث.

فيما أوضح الجيش المصري حينها، أن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتاً إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا.

ومنذ السابع من أكتوبر إثر تفجر الصرع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عقب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، شهدت الحدود بين مصر وغزة استنفاراً أمنياً واسعاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:34 | 2023-10-27
15:31 | 2023-10-27
15:15 | 2023-10-27
15:05 | 2023-10-27
15:00 | 2023-10-27
15:00 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24