Advertisement

عربي-دولي

في زيارة غير معلنة... وزير الدفاع الألماني في كييف (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2023 | 01:52
A-
A+
Doc-P-1132767-638361539124766741.jpg
Doc-P-1132767-638361539124766741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف اليوم الثلاثاء في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا ويعتزم خلالها التأكيد على دعم بلاده لأوكرانيا.
ووصل بيستوريوس على متن قطار إلى كييف حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني رستم عميروف وكذلك أيضا مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي.


وإلى جانب مباحثاته السياسية، يضم جدول بيستوريوس المشاركة في مراسم وضع إكليل من الزهور في ساحة "ميدان" في سط كييف وزيارة مركز للتدريب العسكري. 


وبرلين، ثاني أكبر مورد للمساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتحدة، تسعى إلى طمأنة الأوكرانيين الذين يخشون منذ اندلع النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" قبل شهر ونصف الشهر أن ينصرف اهتمام حلفائهم الغربيين عنهم.
 
 
Advertisement
وبلغ حجم المساعدات الألمانية الشاملة لأوكرانيا على مدى العام والنصف الماضيين حوالي 24 مليار يورو. وفي 12 تشرين الثاني، أعلنت برلين مضاعفة المساعدات العسكرية لأوكرانيا العام المقبل لتصل إلى 8 مليارات يورو.
وفي أوائل تشرين الثاني، أعلنت الحكومة الألمانية عن توريد 25 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد 1A5"، والتي وعدت بها سابقا، لسلطات كييف. وشملت الدفعة الجديدة من الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا أيضا طائرات استطلاع مسيرة ورادارات.
وتأتي زيارة بيساوريوس غداة زيارة، لم يعلن عنها مسبقا أيضا، قام بها إلى أوكرانيا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي أعلن خلالها عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف بقيمة 100 مليون دولار لكييف. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:08 | 2023-11-21
04:02 | 2023-11-21
03:57 | 2023-11-21
03:51 | 2023-11-21
03:32 | 2023-11-21
03:30 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24