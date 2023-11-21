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عربي-دولي

تواصل حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا... وتطمين ألماني لكييف

Lebanon 24
21-11-2023 | 02:06
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يوم جديد من الاقتتال تشهده، الثلاثاء، الجبهات الروسية الأوكرانية. ويحاول الجيش الروسي بسط سيطرته على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تحاول كييف استعادة وتيرة الإمدادات العسكرية من الغرب، بعد أن شهدت تباطؤا مؤخرا نظرا للحرب في غزة.
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وفي آخر التطورات، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، اليوم، عن تدمير مسيرة أوكرانية عند اقترابها من المقاطعة، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار. وقال عبر قناته على "تليغرام": "تم إحباط محاولة الإرهابيين الأوكرانيين لتنفيذ هجوم باستخدام الطائرات المسيرة، حيث أسقطت أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية المسيرة فوق مقاطعة بريانسك، ولم تقع إصابات أو أضرار". وأشار إلى أن الهيئات المختصة تعمل في المكان.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية في حوالي الساعة 06:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة كييف لمهاجمة أهداف روسية باستخدام الطائرات المسيرة، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق مقاطعة بريانسك مسيرة أوكرانية.
وبالمقابل، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخا وتسع طائرات مسيرة من إجمالي عشر مسيرات أطلقتها روسيا خلال الليل. وذكر سلاح الجو في بيان أن القوات الروسية أطلقت مسيرات من الأراضي الروسية في عدة اتجاهات.
وتزامنا، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف على بلدات المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار.
هذا ووصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف الثلاثاء في زيارة لم يتمّ الإعلان عنها مسبقاً ويعتزم خلالها التأكيد على دعم بلاده لأوكرانيا في قتالها ضدّ القوات الروسية.
ووصل بيستوريوس على متن قطار إلى كييف حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني وكذلك أيضاً مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وبرلين، ثاني أكبر مورّد للمساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتّحدة، تسعى إلى طمأنة الأوكرانيين الذين يخشون منذ اندلع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهر ونصف الشهر أن ينصرف اهتمام حلفائهم الغربيين عنهم.
وتأتي زيارة الوزير الألماني بعد أن زادت وتيرة الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا وفي الوقت الذي تتوقّع فيه كييف أن يزيد الجيش الروسي من استهدافه لمنشآت الطاقة الأوكرانية خلال أشهر الشتاء المقبلة.
وتأتي زيارة الوزير الألماني غداة زيارة، لم يعلن عنها مسبقاً أيضاً، قام بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا.


ومنذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، قدّمت ألمانيا دعماً قوياً لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
لكنّ المستشار الألماني أولاف شولتس وعد الشهر الماضي بأن تواصل بلاده مساعداتها لكييف، قائلاً "سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً". (العربية)

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