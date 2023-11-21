غارة اسرائيلية استهدفت منزلا وسط غزة.. وعشرات الشهداء

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لقي ما لا يقل عن 20 فلسطينيا مصرعهم وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلا داخل مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 مواطنا وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء.وأضافت الوكالة أن عددا من الفلسطينيين، بينهم صحفيون، قتلوا في قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث استهدف القصف منازل في كل من مخيم البريج وسط القطاع، وفي بيت لاهيا شمالي غزة وشرق محافظة رفح في الجنوب.