في 24 ساعة.. ألف شهيد فلسطيني في هجمات إسرائيل على غزة

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أكد مسؤول حكومي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، استشهاد قرابة ألف فلسطيني في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على قطاع غزة.وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للصحافيين، إن الجيش الإسرائيلي صعد هجماته الجوية والمدفعية بتدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها ما يؤدي إلى قتل العشرات بشكل متلاحق.وأعلن رصد نحو ألف شهيد في الساعات الـ24 ساعة الماضية فقط في حصيلة دامية، بينهم 600 في المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، بعد الهجمات الإسرائيلية المتفرقة.