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عربي-دولي
قبل اجلائهما من غزة... وفاة اثنين من الأطفال الخدج
Lebanon 24
21-11-2023
|
10:30
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توفّي طفلان كان يفترض أن يكونا ضمن الأطفال الخدج، الذين أُجلوا من مجمع الشفاء الطبيّ، في غزة، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.
وكان من المقرر إجلاء 33 طفلًا خديجًا، الأحد، من مجمع الشفاء الطبيّ، أكبر مستشفى، في قطاع غزة.
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ووصل إلى مصر 28 طفلًا خديجًا، الاثنين، عبر معبر رفح الحدوديّ.
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