همجية وانعدام للضمير... أردوغان: أولويتنا في غزة هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم قبول أي شكل من الهجمات الإسرائيلية التي تحولت لعقاب جماعي وباتت تشكل "جريمة حرب".



وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إننا "لا نقبل بأي شكل الهجمات الإسرائيلية التي تحولت إلى عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب، كما أن تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير".

Advertisement



وأضاف: "لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه، ولا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في منطقتنا دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية".





وأوضح فيما يخص "الاتفاق المرتقب لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس"، قائلا: "وزير خارجيتنا ورئيس استخباراتنا يتابعان الأمر بشكل مشترك مع قطر، وأولويتنا في غزة هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق".



هذا وقال الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "تحدث مطولا ومعمقا عن الظروف الدولية الراهنة وما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة جراء الجرائم البشعة، وانعكاساتها على الساحتين الاقليمية والدولية". مؤكدا "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان الرئيس الجزائري، قد استقبل نظيره التركي، اليوم الثلاثاء، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.



وتدخل هذه الزيارة في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي. كما تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الجزائر وتركيا.