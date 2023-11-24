فرض ضريبة لزيارة إحدى أبرز الوجهات السياحيّة.. ما هي قيمتها؟

Advertisement

حددت بلدية البندقية الأيام التسعة والعشرين من سنة 2024 التي ستفرض فيها ضريبتها الجديدة البالغة خمسة يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية.ويبدأ تطبيق هذا الإجراء في الفترة التي تشهد ذروة الحركة السياحية وتمتد من 25 نيسان إلى 5 أيار، ثم تُفرض الضريبة خلال عطلات نهاية الأسبوع في 11 و12 و18 و19 و25 و26 أيار، وفي 8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 حزيران، بالإضافة إلى 6 و7 و13 و14 تموز.وينحصر المستهدفون بهذه الضريبة التي أرجئ تطبيقها أكثر من مرة في السياح الذين يدخلون المدينة القديمة بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على ما أوضحت البلدية في بيان.ونقل البيان عن رئيس البلدية لويجي برونيارو قوله إنها "ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام ينظم وصول الزوار الذين يأتون نهاراً ليوم واحد".كما أوضح أنها "تجربة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، لمن يعيشون ويعملون فيها". (العربية)