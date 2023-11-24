Advertisement

إقتصاد

فرض ضريبة لزيارة إحدى أبرز الوجهات السياحيّة.. ما هي قيمتها؟

Lebanon 24
24-11-2023 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1133962-638364276035783246.jpg
Doc-P-1133962-638364276035783246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حددت بلدية البندقية الأيام التسعة والعشرين من سنة 2024 التي ستفرض فيها ضريبتها الجديدة البالغة خمسة يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء في الفترة التي تشهد ذروة الحركة السياحية وتمتد من 25 نيسان إلى 5 أيار، ثم تُفرض الضريبة خلال عطلات نهاية الأسبوع في 11 و12 و18 و19 و25 و26 أيار، وفي 8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 حزيران، بالإضافة إلى 6 و7 و13 و14 تموز.
Advertisement

وينحصر المستهدفون بهذه الضريبة التي أرجئ تطبيقها أكثر من مرة في السياح الذين يدخلون المدينة القديمة بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على ما أوضحت البلدية في بيان.

ونقل البيان عن رئيس البلدية لويجي برونيارو قوله إنها "ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام ينظم وصول الزوار الذين يأتون نهاراً ليوم واحد".

كما أوضح أنها "تجربة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، لمن يعيشون ويعملون فيها". (العربية)
 
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-11-24
07:30 | 2023-11-24
07:19 | 2023-11-24
07:00 | 2023-11-24
06:56 | 2023-11-24
06:55 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24