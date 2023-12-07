من أقوى البنادق في العالم... ما هي قناصة "غول" التي تقتل فيها "حماس" الجيش الإسرائيليّ؟

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وتقول حركة حماس إنّ بندقيتها "غول" تتفوّق على بندقيتَي القناصة "دراغونوف" روسيّة الصّنع عيار 7.62 ملم، و"شتاير" النمساوية عيار 12.7 ملم التي طُوّرت عام 2004، و"شاهر" الإيرانية من عيار 14.5 ملم، كما تعدّ من أقوى بنادق القنص في العالم، وفق "سي إن إن" الأميركية. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ البندقية القنّاصة "غول"، التي تستخدمها كتائب القسَّام، أثبتت فاعلية كبيرة وقدرات نوعية في الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الاول الماضي في غزة، حيث نشرت حركة حماس مقاطع فيديو يقوم فيها عناصرها بقنص جنود الجيش الإسرائيلي في محاور القتال المتعدّدة.وتقول حركة حماس إنّ بندقيتها "غول" تتفوّق على بندقيتَي القناصة "دراغونوف" روسيّة الصّنع عيار 7.62 ملم، و"شتاير" النمساوية عيار 12.7 ملم التي طُوّرت عام 2004، و"شاهر" الإيرانية من عيار 14.5 ملم، كما تعدّ من أقوى بنادق القنص في العالم، وفق "سي إن إن" الأميركية.

وتُعتبر "غول" من أطول بنادق القنص في العالم، وتستخدم قذائف وذخيرة من عيار 14.5 ملم. هي محلية الصنع، ومداها القاتل نحو 2 كيلومتر. وتُعرَف بهذا الاسم نسبة إلى عدنان الغول، الذي تُسمّيه حماس بـ"رائد التصنيع العسكري"، وقُتِل عام 2004 بغارة إسرائيلية، استهدفت مركبته في شارع يافا وسط مدينة غزة، يوم 21 تشرين الاول 2004، بعد أن كان تولّى وحدة التصنيع العسكري بالقسّام.

ويرى الخبير العسكري الفلسطيني واصب عريقات أنّ بندقية القنص "غول" تُضاهي بصفاتها أحدث أسلحة القنص العالمية، كما أنّ هذا السلاح المتطوّر أصاب أهدافه على نحو مُباشر، وتسبّب في تعريض الجنود الإسرائيليين لعمليات قتل مميتة بقطاع غزة ومِن مسافات بعيدة.



ويضيف الخبير العسكري الفلسطيني، أنّ كتائب القسّام طوّرت أسلحتها بشكل محلي ونوعي، ورأينا في معركة "طوفان الأقصى" قذيفة "الياسين 105" التي حوّلت الدبابات الإسرائيلية والمركبات إلى ركام، كما شاهدنا صواريخ "رجوم" وصواريخ "M75" و"R160" و"J80" و"سجيل 55"، وغيرها من الأسلحة النوعية التي أثبتت فاعلية في ساحة المعارك ومحاور القتال.



ويتابع عريقات أنّ تلك البندقية تحمل مواصفات قياسية عالية الدقّة في الاستهداف، كما أنّها، وفق مقاطع الفيديو التي تنشرها القسّام، تفوّقت على أحدث بنادق القنص بالعالم وأكثرها دقّة، كما أنّ عمليات القنص التي يُنفّذها عناصر القسّام هي إحدى وسائل المقاومة والدفاع ضد الجيش الإسرائيلي. (سكاي نيوز)