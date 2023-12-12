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عربي-دولي

"حماس" تدعو لتجاوز اتفاقيات أوسلو.. وهكذا علّقت على تصريحات نتنياهو

Lebanon 24
12-12-2023 | 09:15
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علقت حركة "حماس" على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول جهوزية الجيش لمهاجمة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان لها إن تصريحات نتنياهو "تؤكد نوايا الاحتلال الرامية لاستهداف شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، وبأنه لا يكترث حتى بمن قبل بالتسوية السياسية معه، وبأنه يسعى لترسيخ الاحتلال في أراضينا المحتلة وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى".
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ودعت الحركة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية "إلى تجاوز مفاعيل اتفاقيات أوسلو، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، والانتقال إلى مربع المقاومة الشاملة وحشد كافة الطاقات لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى تحرير الأرض والمقدسات، وتحقيق تطلعات شعبنا بانتزاع حقوقنا الوطنية كاملة من احتلال لا يفهم إلا لغوة القوة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قطاع غزة سيخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب.

وقال: "إسرائيل ستشكّل في قطاع غزة إدارة مدنية وسيتم تأهيلها بقيادة السلطة الفلسطينية ولن نستسلم للضغوط الدولية".

وأشار إلى أن حكومته لا تستبعد "احتمال نشوب حرب ضد قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأنها تضع خطط طوارئ للرد".
المصدر: روسيا اليوم
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