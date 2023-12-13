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عربي-دولي

نائب بولندي انفجر غاضباً وأطفأ شمعداناً يهودياً في البرلمان.. وهذا ما فعله بزميلته (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2023 | 03:17
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قام النائب البولندي جرزيجورز براون بإطفاء شموع عيد الأنوار اليهودي، المعروف باسم "حانوكا"، باستخدام مطفأة حريق، وذلك خلال احتفالية في مجلس النواب البولندي.
 
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات الإعلام والحاضرين في البرلمان أمس، لحظة قيام النائب بحمل مطفأة حريق ورش الرغوة على شموع شمعدان "حانوكا" وفي كافة أنحاء قاعة مجلس النواب، فيما تحاول زميلته منعه من فعل ذلك، قبل أن يوجه فوهة المطفأة نحوها أيضا.
 
 
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وقد عطل تصرف النائب اليميني المتطرف، الذي بث مباشرة على شاشة التلفزيون أعمال البرلمان لبرهة، قبل أن تعود وتستأنف لاحق. أما براون فمنع عن العمل لبقية اليوم.
 
بدوره، وصف دونالد توسك، الذي فازت حكومته الجديدة في تصويت بالثقة أمس الثلاثاء، هذا التصرف بغير المقبول. وقال: "لا يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى" في بولندا.

بدوره اعتبر السفير الإسرائيلي في بولندا، يكوف ليفني، هذا التصرف مشينا ومعيبا. وشارك الفيديو في تغريدة على حسابه في منصة إكس، كاتبا:" يا لهذا العار... أحد أعضاء البرلمان البولندي فعل ذلك للتو.."

أما براون فلم يبد أي ندم على الإطلاق. بل أكد حين سئل لاحقا بعد الحادث مباشرة من قبل بعض الصحفيين عما إذا كان يشعر بالخجل، قائلا "أولئك الذين يشاركون في هذ الأعمال الشيطانية يجب أن يخجلوا"! (العربية)

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