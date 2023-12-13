نائب بولندي انفجر غاضباً وأطفأ شمعداناً يهودياً في البرلمان.. وهذا ما فعله بزميلته (فيديو)

قام النائب البولندي جرزيجورز براون بإطفاء شموع عيد الأنوار اليهودي، المعروف باسم "حانوكا"، باستخدام مطفأة حريق، وذلك خلال احتفالية في مجلس النواب البولندي.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات الإعلام والحاضرين في البرلمان أمس، لحظة قيام النائب بحمل مطفأة حريق ورش الرغوة على شموع شمعدان "حانوكا" وفي كافة أنحاء قاعة مجلس النواب، فيما تحاول زميلته منعه من فعل ذلك، قبل أن يوجه فوهة المطفأة نحوها أيضا.

مشهد تاريخي

النائب البولندي جرزيجورز براون يوقف حفل لأنتصار الإبادة الجماعية في غزة ويطفئ شموع احتفال الحانوكا في البرلمان البولندي مستخدماً مطفأة الحرائق pic.twitter.com/8khwrQobcA — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) December 12, 2023 Advertisement

وقد عطل تصرف النائب اليميني المتطرف، الذي بث مباشرة على شاشة التلفزيون أعمال البرلمان لبرهة، قبل أن تعود وتستأنف لاحق. أما براون فمنع عن العمل لبقية اليوم.

بدوره، وصف دونالد توسك، الذي فازت حكومته الجديدة في تصويت بالثقة أمس الثلاثاء، هذا التصرف بغير المقبول. وقال: "لا يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى" في بولندا.



بدوره اعتبر السفير الإسرائيلي في بولندا، يكوف ليفني، هذا التصرف مشينا ومعيبا. وشارك الفيديو في تغريدة على حسابه في منصة إكس، كاتبا:" يا لهذا العار... أحد أعضاء البرلمان البولندي فعل ذلك للتو.."



أما براون فلم يبد أي ندم على الإطلاق. بل أكد حين سئل لاحقا بعد الحادث مباشرة من قبل بعض الصحفيين عما إذا كان يشعر بالخجل، قائلا "أولئك الذين يشاركون في هذ الأعمال الشيطانية يجب أن يخجلوا"! (العربية)