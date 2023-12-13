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إقتصاد

الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل من دون وكيل محلي

Lebanon 24
13-12-2023 | 08:22
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أقر مجلس النواب في الكويت، تعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
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كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين. (سكاي نيوز)

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