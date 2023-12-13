المخابرات الألمانية تشارك في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.. صفقة جديدة

كشفت القناة "N12"العبرية نقلا عن "مصادر فلسطينية" بأن جهاز المخابرات الألمانية "BND" يشارك في مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة، بين إسرائيل وحماس".



ووفقاً للتقرير الذي نقل عن مصادر عربية فإن "إسرائيل قدمت، خلال البحث عن صفقة أخرى، عرضاً أوليا يتمثل في الإفراج عن 50 امرأة، وعن مصابين وكبار في السن، من أسرى "حماس"، مقابل الإفراج عن 150 من الأسرى المرضى والكبار في السن من إسرائيل".

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ولفت التقرير إلى "سيناريوهين متوقعان من جانب زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، عبر خطة كبيرة، تنص على وقف القتال، عندها يستمر حكمه في غزة، وهذا يعني وقف إطلاق نار طويل الأمد.

أما الخطة الثانية، فتتحدث عن هدنة مؤقتة، وحرق الوقت في مواجهة الحرب الإسرائيلية، والإجراء هو صفقة دفعة إنسانية صغيرة أي الإفراج عن مرضى ونساء، الأمر الذي يقدم لحماس عدة أيام، مع احتمال وقوع مثل هذا الأمر متوسط ومن الممكن أن يحدث الشهر القادم، والهدف في إسرائيل هو محاولة الوصول إلى هذا الاتفاق، الذي يعتمد على أدوات ضغط.







