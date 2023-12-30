سوريا تستعيدُ "مخطوطة تاريخيّة نادرة".. أين كانت موجودة؟

استعادت سوريا، مؤخراً، مخطوطة تاريخية وذلك بعد رحلة استغرقت 4 سنوات في سلطنة عمان.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن المخطوطة هي من تأليف البحار العربي أحمد بن ماجد السعدي، وقد حملت عنوان: "الفوائد في علم البحر والقواعد، حاوية الاختصار في أصول علم البحار، الأراجيز".

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وتمّ إعارة هذه المخطوطة للجانب العماني في 2019، وجرى تمديد فترة الإعارة حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الزوار والمواطنين العمانيين الاطلاع على المخطوطة عُرضت في المتحف الوطني العُماني.

وعادت المخطوطة إلى "مكتبة الأسد الوطنية" في العاصمة دمشق، وقال مدير عام المكتبة فادي غانم إن المخطوطة النادرة تعود إلى القرنين الـ10 والـ11 الهجري والقرن الـ16 الميلادي.

ولفت غانم إلى أن المخطوطة كانت بحاجة لبعض الترميم "فقام الأشقاء في سلطنة عمان بترميمه وتم عرضه في السنوات اللاحقة في المتحف العماني".





