Advertisement

عربي-دولي

استشهاد قائد كتيبة في حماس ونائبه.. أهم القادة الذين أطلقوا الصواريخ على إسرائيل

Lebanon 24
06-01-2024 | 14:04
A-
A+
Doc-P-1149473-638401741870573200.jpg
Doc-P-1149473-638401741870573200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد قائد كتيبة النصيرات في حماس ونائبه جراء غارة جوية إسرائيلية في غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "إن الجيش الإسرائيلي مع الشاباك اغتال قائد كتيبة حماس، إسماعيل سراج، ونائبه أحمد وهبة قائد كتيبة النصيرات".
Advertisement
وبحسب الصحيفة فإن سراج ووهبة مسؤولان عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الحدودية في غزة، ولا سيما مستوطنة "كيبوتس بيري".
كما نقلت "هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي، أن "سراج كان سابقاً قائد قوات النخبة، وكان نشطاً في إنتاج الصواريخ، كما شارك وهبة في برنامج تدريب حماس وشجع على الهجمات في إسرائيل".

المصدر: صحيفة هآرتس 
المصدر: 24 - هآرتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:21 | 2024-01-06
23:18 | 2024-01-06
23:11 | 2024-01-06
23:03 | 2024-01-06
16:54 | 2024-01-06
16:45 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24