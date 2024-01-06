استشهاد قائد كتيبة في حماس ونائبه.. أهم القادة الذين أطلقوا الصواريخ على إسرائيل

استشهد قائد كتيبة النصيرات في حماس ونائبه جراء غارة جوية إسرائيلية في غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "إن الجيش الإسرائيلي مع الشاباك اغتال قائد كتيبة حماس، إسماعيل سراج، ونائبه أحمد وهبة قائد كتيبة النصيرات".

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وبحسب الصحيفة فإن سراج ووهبة مسؤولان عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الحدودية في غزة، ولا سيما مستوطنة "كيبوتس بيري".

كما نقلت "هآرتس" عن الجيش الإسرائيلي، أن "سراج كان سابقاً قائد قوات النخبة، وكان نشطاً في إنتاج الصواريخ، كما شارك وهبة في برنامج تدريب حماس وشجع على الهجمات في إسرائيل".



المصدر: صحيفة هآرتس