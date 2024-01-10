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عربي-دولي

أب اصطحب إبنته إلى فندقٍ... وما كان ينوي فعله بها مروّع!

Lebanon 24
10-01-2024 | 10:38
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شهدت محافظة الجيزة المصرية تجرد أب من كل معاني الأبوة والإنسانية، فبدلاً من أن يصطحب ابنته في نزهة أو رحلة ترفيهية، قام باصطحابها إلى فندق بالهرم ليحاول ذبحها وإلقاءها من أعلى الفندق.

وتوصلت التحريات إلى أن الأب حاول الاعتداء على طفلته، البالغة من العمر 14 عاماً، وشرع في قتلها بسلاح أبيض محدثاً إصابة سطحية بالرقبة.
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إلى ذلك تمكنت مباحث الهرم من ضبط الأب والسلاح المستخدم، مع نقل الطفلة إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وفتح النيابة العامة تحقيقاً بالحادث. (العربية)
 
 
 

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