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عربي-دولي

دار الإفتاء المصرية تستطلع اليوم.. متى موعد شهر رمضان؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 04:43
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وبحلوله يتبقى على شهر رمضان أقل من 60 يوماً.
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تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب، مساء اليوم الخميس 29 جمادى الآخرة لعام 1445 هجرية، 11 كانون الثاني 2024، حيث تحدد متى تبدأ أول ليلة في رجب، من خلال استطلاع رؤية هلال شهر رجب، وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.
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فإذا ثبتت الرؤية يكون يوم الجمعة الموافق 12 كانون الثاني هو أول أيام شهر رجب 1445هـ، وبناء عليه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس اليوم السابق وهو الخميس الموافق 29 من جمادي الآخرة لعام 1445 هـ و11 كانون الثاني 2024. وبحلوله يتبقى على شهر رمضان أقل من 60 يوماً.

أما في حال عدم ثبوت الرؤية يكون الجمعة هو المتمم لشهر جمادي الآخرة، ومن ثم فإنه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس يوم الجمعة الموافق 12 كانون الثاني2024م، وتمتد إلى فجر اليوم التالي" السبت" لتبدأ أول أيام شهر رجب.(العربية)
المصدر: العربية

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