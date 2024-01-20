كان نائباً.. من هو "أبو منتظر" الذي تمّ إغتياله في دمشق؟

أدّى القصف الذي طال دمشق، اليوم السبت، إلى مقتل مسؤول عراقيّ رفيع المستوى يدعى "أبو منتظر الحسيني"، والذي كان من أعمدة جماعة "الحشد الشعبي" في العراق.

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فمن هو "أبو منتظر" الذي قُتل مع مسؤول إيراني يُدعى "الحاج صادق" إبان القصف؟ ماذا تقول المعلومات عنه؟

- "أبو منتظر" كان برتبة "فريقٍ ركن"، ويُدعى تحسين عبد مطر العبودي.

- كان العبودي مسؤولاً عن أمن المنطقة الخضراء وسط بغداد في العام 2019، وقد تم تعيينه في هذا المنصب بأوامر مباشرة من قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليمان الذي قُتل بغارة أميركية على العراق عام 2020.

- العبودي كان مُقرّباً من الحرس الثوري الإيراني.

- قبل تعيينه مسؤولاً في بغداد، كان العبودي مستشاراً عسكرياً لرئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، وكانت مهمته مرتبطة بشؤون الحشد الشعبي.

- وُلد العبودي في بغداد عام 1961 وانخرط في منظمة "بدر" منذ العام 1987 بعد أسرهِ في إيران خلال حرب الـ8 سنوات، وكان برتبة ملازم.

- انخرط العبودي في عدة دورات عسكرية في إيران على يد الحرس الثوري الإيراني.

- بعد عودته الى العراق، حصل العبودي على رتبة عالية (فريق) وفقاً لمبدأ الدمج في القوات المسلحة.

- شغل العبودي مقعداً نيابياً في إحدى الدورات السابقة ممثلاً عن كتلة "بدر" النيابية، وظهر اسمه بقوة كمرشح لشغل منصب وزير الداخلية في العراق.