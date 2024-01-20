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عربي-دولي

يضمّ مقرّات أمنيّة وعسكريّة.. تعرّفوا إلى حيّ المزة في دمشق الذي استهدفته إسرائيل اليوم

Lebanon 24
20-01-2024 | 07:20
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ذكرت "العربية"، أنّ الأنظار توجّهت منذ ساعات الصباح، إلى حيّ المزة في العاصمة السورية دمشق، بعدما استهدف إسرائيل، الحيّ، ما أدى لمقتل مسؤولين إيرانيين.
وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار اليوم السبت، مقرات أمنية وعسكرية عدة، إضافة لمقرات وأماكن سكن قيادات فلسطينية وإيرانية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية.
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وازداد العمران في الحيّ بعد الاستقلال من الانتداب الفرنسي ليتصل بمدينة دمشق ويصبح إحدى ضواحي دمشق الحديثة، ويعد من أحدث مناطق دمشق وأكثرها رقياً وتطوراً.

كما تم بناء القصر الجمهوري على جبل مطل على الحيّ، وفيه الكثير من المباني الإدارية ومجمع للمحاكم وعدد من المقرات الرسمية الدولية.

ويضم الحي أيضاً مطار المزة الذي ازدادت أهميته في العصر الحديث عندما أقام به الفرنسيون مطار المزة العسكري الذي كان سابقاً مطار دمشق الرئيسي قبل إنشاء مطار دمشق الدولي في الجهة الجنوبية الشرقية من دمشق. كذلك أقاموا فيه سجن المزة.

ويحوي الحيّ العديد من المباني الحديثة والأبراج السكنية العالية والجسور والأنفاق، والعديد من المراكز التجارية الحديثة والأسواق الشعبية والمدن الرياضية كمدينة الجلاء ومدينة الشباب وعدد من كليات جامعة دمشق.

ويمتد الحي على مساحة 7750 هكتاراً، يبدأ من ساحة الأمويين شرقاً وحتى منطقة السومرية غرباً ومن جبل المِزَّة شمالاً إلى منطقة كفرسوسة جنوباً، ويعتقد أن تعداد سكانه يصل إلى 90 ألف نسمة. (العربية)
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