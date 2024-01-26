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عربي-دولي

حالته خطيرة... سائح يسقط من غرفة فندق!

Lebanon 24
26-01-2024 | 05:12
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سقط المواطن الروسي إيفان شيرييف البالغ من العمر 61 عاما، من سكان يكاترينبورغ، من شرفة الفندق المقيم به أثناء قضاء إجازته في الغردقة، ودخل في غيبوبة.

ووقعت الحادثة بعد ثلاثة أيام فقط من وصول الرجل مع زوجته وأحفاده إلى مصر. وفي وقت وقوع الحادثة كانت الأسرة داخل الغرفة.
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وقد خرج إيفان إلى الشرفة ليستنشق بعض الهواء، حيث اتكأ بمرفقيه على الحاجز المنخفض جدا، فانقلب. ونقل موقع E1.RU الإلكتروني عن أقاربه قولهم: "تم نقله إلى المستشفى حيث دخل في غيبوبة". (روسيا اليوم)

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