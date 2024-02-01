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عربي-دولي

خبر عاجل يتعلّق بوقف إطلاق النار... هذا ما أعلنته قطر

Lebanon 24
01-02-2024 | 12:42
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قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنّ "إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة".
 
 
ولفت إلى أنه "لدى الدوحة تأكيد إيجابي أولي من حركة "حماس" نحو المقترح". (روسيا اليوم)
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حماس

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