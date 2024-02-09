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عربي-دولي

صفقة تبادل "أسرى حرب" بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

Lebanon 24
09-02-2024 | 02:46
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أعلنت الإمارات أنها نجحت في التوسط للإفراج عن 100 أسير حرب من روسيا مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، الجمعة، نقلا عن وزارة الخارجية الإماراتية.

وأكدت الوزارة "نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري".
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وبموجب الوساطة الجديدة التي الإفراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني، وفق البيان الإماراتي.

وأكدت الخارجية الإماراتية "استعداد الامارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".

والخميس، أكدت روسيا وأوكرانيا أنهما تبادلتا 100 أسير حرب من الجانبين في الحرب المستمرة منذ نحو عامين، مع قيام الإمارات بدور الوسيط.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، في منشور على تلغرام، إن "غالبية الذين أعيدوا إلى الوطن شاركوا في الدفاع الذي استمر ثلاثة أشهر عن ماريوبول"، وهي المدينة الأوكرانية الواقعة على بحر آزوف، التي سيطر عليها الروس بعد حصار طويل ودام في أيار 2022.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، في منشور على تطبيق الرسائل تلغرام، إن الجنود العائدين سيخضعون لفحوصات طبية في موسكو"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي يناير الماضي، نجحت جهود الوساطة الإماراتية في اتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، حسب "وام".

وهذه العملية هي الحادية والخمسون بين البلدين، بحسب المركز الاوكراني المكلف قضية أسرى الحرب.

المصدر: الحرة
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