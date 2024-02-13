Advertisement

عربي-دولي

تهديد مباشر من قائد الحرس الثوري الإيراني لإسرائيل: "السفن بالسفن"

Lebanon 24
13-02-2024 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1163792-638434248194429596.png
Doc-P-1163792-638434248194429596.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بـ"ضرب سفن العدو"، في حال تعرض السفن الإيرانية لهجوم.

وقال سلامي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "إذا ضرب العدو سفننا فبالتأكيد سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر منهم".
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يؤكد مصرع 4 مستشارين عسكريين في غارة إسرائيلية على دمشق (الشرق)
lebanon 24
13/02/2024 13:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
lebanon 24
13/02/2024 13:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بمنطقة أمنية داخل دمشق.. إسرائيل تستهدف كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
13/02/2024 13:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الغارة الإسرائيلية على دمشق قتلت مسؤولا في الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
13/02/2024 13:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

إسرائيل

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:19 | 2024-02-13
06:15 | 2024-02-13
05:30 | 2024-02-13
04:59 | 2024-02-13
04:28 | 2024-02-13
04:25 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24