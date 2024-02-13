تهديد مباشر من قائد الحرس الثوري الإيراني لإسرائيل: "السفن بالسفن"

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بـ"ضرب سفن العدو"، في حال تعرض السفن الإيرانية لهجوم.



وقال سلامي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "إذا ضرب العدو سفننا فبالتأكيد سنضرب نفس العدد أو حتى أكثر منهم".

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