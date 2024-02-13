18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وفاة محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم القاعدة السابق
Lebanon 24
13-02-2024
|
16:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفي محمد الظواهري، القيادي المتطرف والشقيق الأصغر لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة السابق عن عمر ناهز الـ71 عاماً.
ولد محمد الظواهري عام 1953 بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة عام 1974، وانضم إلى "جماعة الجهاد". كما اتهم في "قضية الجهاد" عام 1984. وسافر عدة مرات لأفغانستان للمشاركة في المعارك هناك.
Advertisement
أدين في قضية العائدين من ألبانيا، وأودع سجن طرة شديدة الحراسة المعروف بـ"سجن العقرب"، وأفرج عنه 17 آذار عام 2011. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضان جوّيان نحو لبنان: أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
منخفضان جوّيان نحو لبنان: أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
01:56 | 2024-02-13
13/02/2024 01:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور زوجها ميريام فارس تحتفل بعيد ابنها.. شاهدوا كم كبر (فيديو)
Lebanon 24
بحضور زوجها ميريام فارس تحتفل بعيد ابنها.. شاهدوا كم كبر (فيديو)
04:12 | 2024-02-13
13/02/2024 04:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
Lebanon 24
خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح
07:44 | 2024-02-13
13/02/2024 07:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. شاهدوا الصورة
03:01 | 2024-02-13
13/02/2024 03:01:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستدفع كهرباء لبنان للمواطنين ثمن كهرباء "الطاقة الشمسية"؟
Lebanon 24
هل ستدفع كهرباء لبنان للمواطنين ثمن كهرباء "الطاقة الشمسية"؟
01:45 | 2024-02-13
13/02/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:39 | 2024-02-13
إدارة بايدن تحقّق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة
18:01 | 2024-02-13
الخارجية الأميركية: نراجع تقارير تتّهم إسرائيل بإلحاق الضرر بالمدنيين
16:55 | 2024-02-13
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنقبض على السنوار حيا أو ميتا
16:40 | 2024-02-13
وزير الدفاع الأوكراني يطلع قائد قوات الناتو في أوروبا على خطط كييف العسكرية
16:37 | 2024-02-13
بايدن يُهاحم ترامب: تصريحاته غبيّة
16:20 | 2024-02-13
"البرلماني العربي" يدعو لتجميد عضوية إسرائيل في المحافل الدولية
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
14/02/2024 02:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
14/02/2024 02:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
14/02/2024 02:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24