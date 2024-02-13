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وفاة محمد الظواهري الشقيق الأصغر لزعيم القاعدة السابق

Lebanon 24
13-02-2024 | 16:19
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تُوفي محمد الظواهري، القيادي المتطرف والشقيق الأصغر لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة السابق عن عمر ناهز الـ71 عاماً.

ولد محمد الظواهري عام 1953 بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، وتخرج في كلية الهندسة عام 1974، وانضم إلى "جماعة الجهاد". كما اتهم في "قضية الجهاد" عام 1984. وسافر عدة مرات لأفغانستان للمشاركة في المعارك هناك.
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أدين في قضية العائدين من ألبانيا، وأودع سجن طرة شديدة الحراسة المعروف بـ"سجن العقرب"، وأفرج عنه 17 آذار عام 2011. (العربية)
 
 
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