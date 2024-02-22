حريق كبير دمّر مبنى سكنياً في فالنسيا

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قال التلفزيون الإسباني الرسمي إن "حريقاً كبيراً دمّر مبنى من شقق سكنية في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا مساء أمس الخميس"، لافتا إلى أنه "لم يتم إحصاء عدد الضحايا بعد".وأضاف التلفزيون أن "الحريق المستعر نشب في أحد الطوابق السفلية من المبنى المكون من 14 طابقاً في إحدى أحياء المدينة الساحلية"، مشيرا إلى أن "أعمدة النيران والدخان الكثيف امتدت بسرعة وغطت المبنى بالكامل في غضون نصف ساعة فقط".وذكر أنه "لم يتم بعد إحصاء عدد الضحايا في المبنى الذي يضم 220 شقة والذي انتهت أعمال تشييده في 2020".ولفت إلى أنه "تم فتح مستشفى ميداني بالقرب من المبنى المنكوب لاستقبال الضحايا في حين تم قطع الطرق المجاورة لتسهيل وصول سيارات الإسعاف".