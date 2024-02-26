متى يمكن رؤية هلال شهر رمضان؟

Advertisement

أعلن مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال رمضان يوم الأحد 10 أذار غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.وأشار في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إلى أنه يوم الاثنين المقبل الواقع في 11 أذار، يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي.وسيحدث الاقتران المركزي يوم الأحد 10 أذار، ما يعني أن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأميركتين، خاصة من الأجزاء الغربية.وبحسب الفلك الدولي، فإن رؤية الهلال يوم الاثنين 11 أذار ممكنة بالعين المجرّدة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي، ويمكن لمن يرغب رؤية الهلال في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف، والبحث عن الهلال قريبا من المنطقة التي غابت عندها الشمس، في حينها سيبدو الهلال نحيلا وقريبا من الأفق، وسرعان ما سيغيب هو الآخر بعد غروب الشمس بحوالي 60 إلى 80 دقيقة.