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استهداف معبد لطائفة الصابئة المندائيين في العراق... ورئيسها يوجه رسالة للسلطات

Lebanon 24
10-03-2024 | 01:13
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دان رئيس طائفة الصابئة المندائيين بالعراق والعالم الشيخ ستار جبار الحلو، استهداف أحد معابدهم في ميسان جنوبي العراق، ما أدى لإصابة 2 من حرس المعبد وهما حاليا بالمستشفى لتلقي العلاج.
وفي بيان له يوم السبت 9 اذار الجاري، وجهه رئيس الطائفة "إلى كل الشرفاء والمنصفين، وأصحاب القرار"، قال: "لطالما كنا وما زلنا طائفة مسالمة محبة للخير والعطاء متمسكة بثوابت احترامنا لكل العقائد والأديان".
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 وأضاف: "كما أننا طائفة متعايشة وتتعايش مع الآخرين منطلقين من عقيدتنا التي تحثنا على التسامح والإخاء والإيثار وهذا هو سلاحنا بالتصدي لكل ماهو عدواني وشيطاني".
 
وأردف: "لكن وفجر هذا اليوم، تم الاعتداء على أحد دور عبادتنا الآمنة في مدينة العمارة بهجوم مسلح غير مبرر لا نعرف دوافعه".
وكشف رئيس الطائفة أن الهجوم أدى إلى "إصابة اثنين من حرس المعبد من أبنائنا وهما الآن بالمستشفى لتلقي العلاج".
وحث الشيخ السلطات وكل ذوي العلاقة بأن يقتصوا من الفعلة وأن يقوموا بواجبهم تجاه حماية دور العبادة، وكذلك "أبنائنا" المسالمين في كل مدن العراق. وذلك حفاظا على ما "تبقى من هذا المكون الأصيل في بلدنا بلد الجميع العراق"، بحسب البيان.


وكان مصدر أمني عراقي قد كشف أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على المعبد وأصابوا 2 من الحراس وتوجهت القوات الأمنية إلى المكان وفرضت طوقا أمنيا وفتحت تحقيقا بالحادث دون ذكر تفاصيل أكثر.
تجدر الإشارة إلى أن الطائفة المندائية أو الصابئية تعد من أقدم الأديان في العراق، حيث تمتد بجذورها لأكثر من 2000 عام داخل بلاد الرافدين. (سكاي نيوز)
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