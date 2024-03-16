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عربي-دولي

داخل اليابان.. شاهدوا ماذا حصل من أجل غزة

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:45
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يجوب الياباني فوروساوا يوسوكي شوارع العاصمة طوكيو للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

ويحمل يوسوكي لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة في غزة" في شوارع طوكيو من أجل لفت انتباه الشعب الياباني إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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ويقول يوسوكي البالغ من العمر 48 عاماW، إنه يُفضل متاجر الماركات الشهيرة في العاصمة اليابانية طوكيو، والمباني مثل سفارتي الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ووزارة الخارجية اليابانية كأماكن لاحتجاجه المتواصل، بحسب وكالة الأناضول.

وعند وصوله أمام هذه المباني المعروفة بعد عمله اليومي، يحمل فوروساوا لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، فيما يعلق لافتة كتب عليها مطالبه بـ"وقف إطلاق النار" حول رقبته، وفقا للمصدر ذاته.

ويهدف يوسوكي، الذي ينتظر بصمت بمفرده في النقاط التي تشهد حركة مرور كثيفة للمشاة، إلى تسليط الضوء على الحرب الدموية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
 



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