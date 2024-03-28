Advertisement

عربي-دولي

بالترتيب... بوتين يبرز الشعوب الثلاثة الأكثر قراءة

Lebanon 24
28-03-2024 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1180190-638472057632551957.jpg
Doc-P-1180190-638472057632551957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، بأن روسيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول ذات الشعوب الأكثر قراءة في العالم.
وقال بوتين خلال اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: "تحتل روسيا اليوم المرتبة الثانية في العالم من حيث مقدار الوقت الذي يقضيه مواطنوها في القراءة".
Advertisement


وأشار بوتين إلى أن الصين تأتي في المركز الأول، وإسبانيا في المركز الثالث.
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أول جولة له بعد الانتخابات الرئاسية، حيث وصل إلى مدينة تورجوك في مقاطعة تفير، وترتبط الزيارة بيوم عمال القطاع الثقافي الذي جرى الاحتفال به يوم أمس. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:25 | 2024-03-28
03:04 | 2024-03-28
02:59 | 2024-03-28
02:56 | 2024-03-28
02:47 | 2024-03-28
02:12 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24