ظاهرة الحرائق تتواصل في مصر.. هذا جديدها (صور)

تتواصل ظاهرة الحرائق في عدة مناطق بمصر، فقد شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة القاهرة، أمس الأربعاء.



واندلعت النيران بكثافة في جوار معهد إعداد القادة بحلوان دون معرفة الأسباب.



ودفعت قوات الحماية المدينة بـ5 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة.

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مواقع تصوير



يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، يستمر اندلاع الحرائق في مناطق مختلفة من مصر، ما يثير قلقاً وتساؤلات حول ما إذا كان ثمة رابط بينها.



وقبل أسابيع، التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل "المعلم"، ومنطقة تصوير مسلسل "جودر".



فيما كشفت النيابة أن النيران امتدت إلى 10 عقارات، تضم 46 وحدة سكنية، 19 منها محترقة كلياً.



محطات للصرف الصحي

وقبل أيام، شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها. (العربية)



