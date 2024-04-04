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عربي-دولي

بعد 16 ساعة من اندلاعه... إخماد حريق ضخم في أنقرة

Lebanon 24
04-04-2024 | 01:36
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أخمدت السلطات التركية حريقا كبيرا في منشأة صناعية في العاصمة أنقرة، بعد 16 ساعة من العمل المتواصل من قبل رجال الإطفاء، بحسب وكالة "نوفوستي".

في وقت سابق، أبلغ عمدة أنقرة منصور يافاش عن عدم وجود ضحايا نتيجة الحريق.
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أضاف: "طوال الليل، استمرت عمليات إطفاء الحريق الذي اندلع أمس في منشأة صناعية في أنقرة".

ووفقا له، تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم بعد 16 ساعة من العمل المضني.
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