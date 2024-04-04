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عربي-دولي

أستراليا تؤكد: تفسير إسرائيل لمقتل موظفي الإغاثة ليس جيدا بما يكفي

Lebanon 24
04-04-2024 | 01:49
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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، ان التفسير الذي قدمته إسرائيل لمقتل 7 من موظفي الإغاثة، بينهم أسترالية، في ضربة جوية على غزة "ليس جيدا بما يكفي".

وقالت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، إنها قتلت عن طريق الخطأ موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة والعديد من حلفائها.
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ومن بين قتلى الضربة الإسرائيلية على قافلة الإغاثة، مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا بالإضافة إلى فلسطينيين ومزدوجي جنسية من الولايات المتحدة وكندا.

وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي في سيدني "نحن بحاجة إلى المحاسبة عن كيفية حدوث ذلك، والأمر غير الجيد بما يكفي هي التصريحات التي صدرت، بما في ذلك القول إن الأمر مجرد نتاج للحرب"، وفقا لرويترز.

ويبدو أن ألبانيزي كان يشير إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة يوم الثلاثاء والتي قال فيها إن "هذا وارد أن يحدث في الحرب"، فيما تعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق مستقل.

وقال الطاهي الإسباني الأميركي الشهير خوسيه أندريس، مؤسس ورلد سنترال كيتشن، لرويترز أمس الأربعاء إن الهجوم الإسرائيلي استهدف الموظفين "بشكل ممنهج، وعربة تلو الأخرى".

وأضاف أندريس أن موظفي المنظمة في غزة كانوا على اتصال واضح مع الجيش الذي كان يعرف بتحركاتهم.

وطالب ألبانيزي بالمحاسبة في اتصال هاتفي مع نتنياهو أمس الأربعاء.

وقال "لقد تعهدوا بإجراء تحقيق شامل وواف. أريد أن يكون ذلك شفافا وأريد أن تنشر النتائج على العلن". (سكاي نيوز)


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