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شهداء في قصف على رفح جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
04-04-2024 | 02:07
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ذكرت تقارير إعلامية فلسطينية ان 8 أشخاص على الأقل، استشهدوا فجر اليوم الخميس، في غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 7 شهداء قتلى سقطوا، بينهم 3 أطفال، إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما استشهدت مواطنة إثر قصف استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.
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كما شهدت المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا وجويا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


وأشارت الوكالة إلى وقوع غارات إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي ودير البلح وسط القطاع.

كما أصيب عدد من النازحين برصاص الجيش الإسرائيلي، في منطقة "المواصي" وبلدة "القرارة" شمال غرب مدينة خان يونس، وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي، إلى 32975 شهيدا، وأكثر من 75 ألفا جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. (سكاي نيوز)

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