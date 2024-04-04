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عربي-دولي

الجفاف يضرب دول إفريقا.. 3 منها أعلنت حالة الكارثة!

Lebanon 24
04-04-2024 | 03:46
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أعلن رئيس زيمبابوي حالة الكارثة الوطنية، بسبب الجفاف الذي أدى إلى تقليص الإنتاج الزراعي في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلانات مماثلة الشهر الماضي في زامبيا ومالاوي المجاورتين، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار إلى خفض إنتاج الذرة الأساسية والحبوب الأخرى وساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أضرت بالأسر الفقيرة.
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وأدت ظاهرة النينيو المناخية إلى تعرض مساحات شاسعة من الجنوب الأفريقي لأشد جفاف في شهر شباط منذ عقود هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
 
 
وقال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا في العاصمة هراري، إن أمتنا تواجه عجزا في الحبوب الغذائية. وأضاف أن هذا العجز سيتم استكماله بالواردات، كاشفاً أن البلاد ستحتاج إلى ملياري دولار للتخفيف من تأثير الجفاف.

وفقدت زيمبابوي 12% من أراضيها الزراعية المزروعة بالذرة بسبب موجة الجفاف، وفقاً لوزارة الزراعة. وتستهلك البلاد 2.2 مليون طن من الحبوب سنويا، منها 1.8 مليون طن تستخدم في الغذاء و400 ألف طن تستخدم في علف الماشية.

وقال منانجاجوا إن خطط تصدير فائض الذرة والقمح من المحاصيل الماضية إلى رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية توقفت. وكان من الممكن أن تكون هذه أول صادرات الذرة من زيمبابوي منذ عام 2001.

وحذرت جنوب أفريقيا المجاورة من أنها قد تضطر إلى استيراد الذرة للمرة الأولى منذ عام 2017 بسبب الجفاف. (العربية)
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