رقم مهول.. عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة يتجاوز 33 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم الخميس، ان الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 33037 شهيدا و75668 جريحا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وأفادت الوزارة في بيانها بأنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.وكانت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس، أفادت باستشهاد 8 أشخاص على الأقل، فجر اليوم، في غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. (سكاي نيوز)