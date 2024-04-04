"الناتو" يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه: "مستعدون لأي حرب"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الخميس، إن الناتو لا يعزز أمن أوروبا فحسب، بل يجعل أميركا الشمالية أقوى".

وأضاف، في احتفال أقيم داخل مقر الناتو في بروكسل، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس التحالف، ان "أوروبا بحاجة إلى أميركا الشمالية من أجل أمنها".

Advertisement

وتابع: "في الوقت نفسه، تحتاج أميركا الشمالية أيضاً إلى أوروبا. يوفر الحلفاء الأوروبيون جيوشاً عالمية المستوى، وشبكات استخبارات واسعة، ونفوذاً دبلوماسياً فريداً. ما يضاعف قوة أميركا، ونحن مستعدون لأي حرب".

ونما حلف شمال الأطلسي الذي أسسته الولايات المتحدة و11 دولة أخرى في بداية الحرب الباردة لردع توسع الاتحاد السوفياتي الشيوعي، ليصبح عدد أعضائه بانضمام السويد وفنلندا مؤخراً 32 دولة.





وبث الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا حياة جديدة في الحلف مع تخوف حلفاء "الناتو" في شرق أوروبا من "عدوان روسي جديد".

كما لعب التحالف العسكري الغربي دوراً رئيسياً في حشد الدعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، لكن ما يلوح في الأفق في الخلفية هو العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

وبسبب تشكيكه في الدعم الغربي لأوكرانيا، شكك ترامب علناً في التزامات الدفاع الجماعي لحلف "الناتو" وهاجم الدول التي لا تفي بأهداف الإنفاق الدفاعي للحلف البالغة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين ارتفع الإنفاق الدفاعي من حلفاء "الناتو" خلال حرب أوكرانيا، حيث من المقرر أن يستثمر 18 حليفاً بما في ذلك ألمانيا 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع في عام 2024، لا تزال الولايات المتحدة تشكل الجزء الأكبر من الإنفاق الدفاعي للحلف.

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو قوله إن الوضع في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يتدهور "بشكل متوقع ومتعمد".



وأضاف أن واشنطن وبروكسل أوصلتا جميع قنوات الحوار بين موسكو والحلف لمستوى «حرج عند الصفر». وفي الوقت نفسه، نقلت الوكالة عنه قوله إن روسيا ليس لديها أي نية لبدء صراع عسكري مع الحلف أو أعضائه. (الشرق الاوسط)