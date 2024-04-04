Advertisement

عربي-دولي

بالصور كرات ناريّة غامضة في سماء هذا البلد.. ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1183122-638478338647752263.jpg
Doc-P-1183122-638478338647752263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أذهلت كرات نارية مشتعلة في سماء الليل السكان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 2 نيسان، في كاليفورنيا.

ولم يكن ذلك وابلا من الشهب ولا كائنات فضائية، بل قطعة كبيرة من الخردة الفضائية سقطت على الأرض واحترقت.
 
وأدى سقوط الخردة الفضائية إلى خلق كرات نارية مشتعلة شهدها الناس في الجزء الجنوبي من الولاية، من منطقة ساكرامنتو وصولا إلى سان دييغو، بالقرب من الحدود المكسيكية، وفقا لجمعية النيزك الأميركية (AMS).
 
وبينما كان أولئك الذين التقطوا المشهد على هواتفهم في حيرة مما كانوا يرونه، يعتقد عالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل أن سبب ذلك هو الوحدة المدارية للمركبة الفضائية الصينية شنتشو 15. 
 
ووفقا لجمعية النيزك الأمريكية (AMS)، تكهن آخرون أنه من الممكن أن يكون قطعة من صاروخ "سبيس إكس"، نظرا لأن الشركة أطلقت 22 قمرا صناعيا من نوع "ستارلينك" قبل ساعات قليلة. ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال ضعيف نظرا لأن المرحلة الأولى من الصاروخ تهبط بأمان بعد الإطلاق ويتم إعادة استخدامها، بينما تعود المرحلة الثانية إلى الدخول مرة أخرى بعد بضعة أسابيع. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
 


 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2024-04-04
08:00 | 2024-04-04
07:31 | 2024-04-04
06:45 | 2024-04-04
06:05 | 2024-04-04
06:00 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24