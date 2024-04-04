بالصور كرات ناريّة غامضة في سماء هذا البلد.. ما هي طبيعتها؟

أذهلت كرات نارية مشتعلة في سماء الليل السكان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 2 نيسان، في كاليفورنيا.



ولم يكن ذلك وابلا من الشهب ولا كائنات فضائية، بل قطعة كبيرة من الخردة الفضائية سقطت على الأرض واحترقت.

وأدى سقوط الخردة الفضائية إلى خلق كرات نارية مشتعلة شهدها الناس في الجزء الجنوبي من الولاية، من منطقة ساكرامنتو وصولا إلى سان دييغو، بالقرب من الحدود المكسيكية، وفقا لجمعية النيزك الأميركية (AMS).

وبينما كان أولئك الذين التقطوا المشهد على هواتفهم في حيرة مما كانوا يرونه، يعتقد عالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل أن سبب ذلك هو الوحدة المدارية للمركبة الفضائية الصينية شنتشو 15.

ووفقا لجمعية النيزك الأمريكية (AMS)، تكهن آخرون أنه من الممكن أن يكون قطعة من صاروخ "سبيس إكس"، نظرا لأن الشركة أطلقت 22 قمرا صناعيا من نوع "ستارلينك" قبل ساعات قليلة. ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال ضعيف نظرا لأن المرحلة الأولى من الصاروخ تهبط بأمان بعد الإطلاق ويتم إعادة استخدامها، بينما تعود المرحلة الثانية إلى الدخول مرة أخرى بعد بضعة أسابيع. (روسيا اليوم)