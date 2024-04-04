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عربي-دولي

الصومال تطرد السفير الإثيوبي.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 07:31
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين صوماليين قولهما إن مقديشو طردت سفير إثيوبيا الخميس، وأغلقت قنصليتين، بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق بالاتفاق المبرم حول ميناء بربرة على البحر الأحمر.
 
وكانت الحكومة الصومالية قالت في كانون الثاني 2024، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.

وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.

ووقع الاتفاق مطلع العام الجاري، بصورة مفاجئة بعدما كانت الصومال وأرض الصومال اتفقتا على استئناف المفاوضات بينهما لتسوية المسائل العالقة، بعد سنوات من التوتر السياسي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن الاتفاق بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) "سيفتح الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا إلى ضمان وصولها إلى البحر وتنويع منافذها إلى الموانئ البحرية".

وأكدت الحكومة الصومالية في بيان حينها أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث أن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكا فاضحا لسيادتها ووحدتها". (روسيا اليوم)
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