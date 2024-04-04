مع تصاعد المقاطعة ضدها.. ماكدونالدز تشتري مطاعمها في إسرائيل

قالت شركتا "ماكدونالدز" و"ألونيال ليمتد"، الخميس، إن ماكدونالدز قررت شراء الامتياز الخاص بها في إسرائيل لمدة 30 عاما من شركة "ألونيال ليمتد" المالكة له، مما يعيد لماكدونالدز ملكية 225 مطعما يعمل بها ما يزيد على 5000 موظف.

وتعرضت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية للمقاطعة والاحتجاجات منذ أن أعلنت ألونيال تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وماكدونالدز سلسلة عالمية لكن امتيازاتها غالبا ما تكون مملوكة لشركات محلية تعمل بشكل مستقل.

وقال جو سيمبلز رئيس الأسواق الدولية المرخصة للتنمية بشركة ماكدونالدز، الخميس، إن الشركة "لا تزال ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل

".

وقال أومري بادان الرئيس التنفيذي ومالك شركة ألونيال إنه بعد إتمام الصفقة في الأشهر المقبلة، ستمتلك ماكدونالدز مطاعم وعمليات ألونيال مع الاحتفاظ بموظفيها.

( سكاي نيوز)