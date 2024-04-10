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عربي-دولي

بالأسماء... من هم أبناء وأحفاد اسماعيل هنية الذين استشهدوا اليوم؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 11:43
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ذكرت وكالة شهاب للأنباء، أن ثلاثة من أبناء زعيم الحركة إسماعيل هنية استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن حازم وأمير ومحمد هنية أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة استشهدوا و3 من ذويهم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة.
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والشهداء هم: حازم إسماعيل هنية وابنته آمال، وأمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان، ومحمد إسماعيل هنية. (العربية)
 
 
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