"وكالة مهر" تحذف خبراً عن تصريحات لوزير الدفاع الإيراني

حذفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء تقريرا من حسابها الرسمي على منصة "إكس" كان يفيد بإغلاق إيران مجالها الجوي فوق العاصمة طهران، ونفت في منشور جديد نشرها أي شيء من هذا القبيل. كانت الوكالة شبه الرسمية قد نقلت في التقرير الأصلي الذي نشر على "إكس" عن وزير الدفاع الإيراني قوله إنه تم تعليق النشاط الجوي بالكامل فوق طهران اعتبارا من الساعة 2030 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء بسبب تدريبات عسكرية".

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