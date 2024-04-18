Advertisement

عربي-دولي

أفضل مطارات العالم.. مطار عربي في الصدارة!

Lebanon 24
18-04-2024 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1188927-638490524568413060.jpg
Doc-P-1188927-638490524568413060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتلّ مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة الركز الاول في قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2024، متفوقا على نظيره شانغي السنغافوري الذي فاز باللقب 12 مرة خلال السنوات الماضية، وفقا لشركة "سكاي تراكس" المتخصصة بتصنيف والمطارات.
Advertisement
 
وحصل مطار سيول إنتشون الكوري الجنوبي على المركز الثالث، كما جرى اختياره كأكثر المطارات ملائمة للعائلات لعام 2024.

 
واحتل مطارا هانيدا وناريتا في طوكيو المركزين الرابع والخامس على التوالي، وحقق مطار هونغ كونغ قفزة كبيرة بتقدمه 22 مركزا ليحتل المرتبة 11.
 
بالمقابل قفز مطار دبي 10 مراكز ليحتل المرتبة السابعة.

 
ومرة أخرى، لم تكن المطارات الأميركية موجودة في قائمة أفضل 20 مطارا، حيث تراجع مطار سياتل تاكوما الدولي، الأعلى تصنيفا في الولايات المتحدة، ستة مراكز ليحتل المرتبة 24.
 
وواصلت أوروبا تقديم أداء قوي، حيث حافظت كل من مطارات باريس شارل ديغول (6) وميونيخ (8) وزيورخ (9) وإسطنبول (10) على مراكزها في المراتب العشر الأولى.

ووفقا لموقع "بلومبرغ" فإن تصنيف شركة "سكاي تراكس" العالمية للمطارات يعتمد بالأساس على استطلاعات لقياس مستوى رضا العملاء والمسافرين.

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:23 | 2024-04-18
11:20 | 2024-04-18
11:05 | 2024-04-18
11:05 | 2024-04-18
11:05 | 2024-04-18
10:45 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24