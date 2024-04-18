أفضل مطارات العالم.. مطار عربي في الصدارة!

احتلّ مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة الركز الاول في قائمة أفضل مطارات العالم لعام 2024، متفوقا على نظيره شانغي السنغافوري الذي فاز باللقب 12 مرة خلال السنوات الماضية، وفقا لشركة "سكاي تراكس" المتخصصة بتصنيف والمطارات.

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وحصل مطار سيول إنتشون الكوري الجنوبي على المركز الثالث، كما جرى اختياره كأكثر المطارات ملائمة للعائلات لعام 2024.





واحتل مطارا هانيدا وناريتا في طوكيو المركزين الرابع والخامس على التوالي، وحقق مطار هونغ كونغ قفزة كبيرة بتقدمه 22 مركزا ليحتل المرتبة 11.

بالمقابل قفز مطار دبي 10 مراكز ليحتل المرتبة السابعة.





ومرة أخرى، لم تكن المطارات الأميركية موجودة في قائمة أفضل 20 مطارا، حيث تراجع مطار سياتل تاكوما الدولي، الأعلى تصنيفا في الولايات المتحدة، ستة مراكز ليحتل المرتبة 24.

وواصلت أوروبا تقديم أداء قوي، حيث حافظت كل من مطارات باريس شارل ديغول (6) وميونيخ (8) وزيورخ (9) وإسطنبول (10) على مراكزها في المراتب العشر الأولى.



ووفقا لموقع "بلومبرغ" فإن تصنيف شركة "سكاي تراكس" العالمية للمطارات يعتمد بالأساس على استطلاعات لقياس مستوى رضا العملاء والمسافرين.