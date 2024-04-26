قصف يستهدف حقل كورمور الغازي في جمجمال

تعرض حقل غاز "كورمور" في مدينة "جمجال" بمحافظة السليمانية لقصف، لافتا إلى وقوع إصابات بشرية.

وقال قائمقام بلدة جمجمال إن "الهجوم نُفّذ بطائرة ملغومة موجّهة عن بُعد أصابت مبنى قيد الإنشاء داخل حقل "كورمور للغاز".

وأوقف الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية إمدادات الغاز إلى محطات توليد الغاز في الإقليم، حسبما ذكرت وزارة كهرباء إقليم كردستان العراق.

ونقلت "رويترز" عن مستشار لرئيس حكومة كردستان العراق قوله "ارتفاع عدد قتلى الهجوم بطائرة مسيرة على حقل الغاز إلى 4".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

( سكاي نيوز)