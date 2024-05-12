إنقطاع خدمات الإنترنت الثابت في جنوب غزة

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "Paltel"، في بيان، اليوم الاحد، انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في جنوب قطاع غزة.وجاء في البيان: "أهلنا في قطاع غزة نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".