رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نجدد إدانتنا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الإدانة "للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين عموما".

وأضاف في القمة العربية: "ننوه بانضمام ليبيا لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".