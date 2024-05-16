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عربي-دولي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نجدد إدانتنا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 08:49
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جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الإدانة "للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين عموما". 
 
وأضاف في القمة العربية: "ننوه بانضمام ليبيا لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية". 
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