رئيس الحكومة المغربية: نرفض فرض واقع جديد في قطاع غزة

جدّد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش تأكيد "دعم المغرب لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

وأضاف أخنوش في القمة العربية في المنامة: "نرفض فرض واقع جديد في قطاع غزة، وذلك لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع والعنف".