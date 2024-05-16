نائب رئيس الوزراء العُماني: الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني يحتّم علينا اتخاذ موقف أكثر تأثيرًا

قال نائب رئيس الوزراء العُماني أسعد بن طارق آل سعيد إن "الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني يحتّم علينا اتخاذ موقف أكثر تأثيرًا".

وأضاف في القمة العربية: "لن يتحقق الاستقرار والازدهار في منطقتنا بدون الحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه".