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عربي-دولي

"تهديدٌ لم نُواجهه بعد"... قلقٌ كبير من إسرائيل من تقارب مصر وإيران

Lebanon 24
16-05-2024 | 14:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ حالة من القلق الشديد تسود داخل اسرائيل من احتمال حصول تقارب كبير بين مصر وإيران خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تدهور العلاقات بين تل أبيب والقاهرة على خلفية الأحداث في رفح.
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وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن هناك تعاونا مقلقا بين إيران ومصر حيث يعد ذلك تهديدا لم تشهده إسرائيل بعد، وهو ما أكدته تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن الحكومة الإيرانية تمكنت من تحقيق نتائج مهمة في بناء الثقة وإرساء نهج شامل وتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة وشفافة مع الدول الإسلامية خاصة مصر والسعودية.

وأضافت معاريف أنه بحسب عبد اللهيان، فإن إيران لديها استراتيجية للتعاون الإقليمي مع مصر، وتتطلع إلى الوصول ليس فقط إلى مصر، بل وإلى المملكة العربية السعودية أيضا.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أيضا أن طهران تحاول توطيد علاقتها بين الأردن ومصر، وهما الدولتان اللتان تربطهما اتفاقية سلام مع إسرائيل وتتاخمها في الحدود. (روسيا اليوم)
 
 
 
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