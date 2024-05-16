اليونان تقترح إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مشترك

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كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن اقتراح بلاده إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مشترك.وذكر ميتسوتاكيس إنه قدم بالفعل الاقتراح إلى زملائه في الاتحاد الأوروبي.وقال: "فكرتي تقوم على أساس إقامة نظام دفاع جوي أوروبي يحمي جميع الدول الأوروبية من أي تهديد".وأضاف أن هذا النظام يمكن أن يعمل بطريقة مماثلة لنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي.واقترح ميتسوتاكيس استخدام أدوات الاتحاد الأوروبي المالية لتمويل برامج الدفاع الجوي.