Advertisement

عربي-دولي

اليونان تقترح إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مشترك

Lebanon 24
16-05-2024 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1200449-638514769081727786.jpeg
Doc-P-1200449-638514769081727786.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن اقتراح بلاده إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي مشترك.

وذكر ميتسوتاكيس إنه قدم بالفعل الاقتراح إلى زملائه في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "فكرتي تقوم على أساس إقامة نظام دفاع جوي أوروبي يحمي جميع الدول الأوروبية من أي تهديد".
Advertisement

وأضاف أن هذا النظام يمكن أن يعمل بطريقة مماثلة لنظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

واقترح ميتسوتاكيس استخدام أدوات الاتحاد الأوروبي المالية لتمويل برامج الدفاع الجوي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:31 | 2024-05-16
12:19 | 2024-05-16
12:14 | 2024-05-16
12:07 | 2024-05-16
12:00 | 2024-05-16
11:52 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24