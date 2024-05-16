"مات من الخوف".. وفاة طفل داخل مدرسة أثناء إجرائه الإمتحانات!

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لفظ طفل مصري أنفاسه داخل لجنة الامتحانات وسط صدمة زملائه وأصدقائه."مات الطالب ياسين أسامة من الخوف"، بهذه الكلمات علم الناس بما جرى داخل المدرسة للطفل الصغير، حيث لم يتحمل الطفل رهبة الامتحان وقضى داخل لجنة الامتحانات.وتبيّن أن وفاة الطفل حصل بعد هبوط حاد بالدورة الدموية. (العربية)