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عربي-دولي

"مات من الخوف".. وفاة طفل داخل مدرسة أثناء إجرائه الإمتحانات!

Lebanon 24
16-05-2024 | 10:50
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لفظ طفل مصري أنفاسه داخل لجنة الامتحانات وسط صدمة زملائه وأصدقائه.

"مات الطالب ياسين أسامة من الخوف"، بهذه الكلمات علم الناس بما جرى داخل المدرسة للطفل الصغير، حيث لم يتحمل الطفل رهبة الامتحان وقضى داخل لجنة الامتحانات.
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وتبيّن أن وفاة الطفل حصل بعد هبوط حاد بالدورة الدموية. (العربية)

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